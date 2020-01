Region. Rok 2019 na fotografiach fotoreportera Mariusza Kapały. Co działo się przez 12 miesięcy? Pamiętacie jeszcze te wydarzenia? [ZDJĘCIA]

Mariusz Kapała na co dzień pracuje w zielonogórskiej redakcji "Gazety Lubuskiej". Fotografuje ważne wydarzenia, ale i także naszą, czasem równie ważną, lubuską codzienność. Zobaczcie jego przegląd minionego, 2019 roku! 2019 rok był czasem wypełnionym rocznicami. Obchodziliśmy m.in. 30 lat Wolnej Polski, 15 lat w Unii Europejskiej, 20 lat Polski w NATO. To także moment wielu wizyt w Lubuskiem, które zapadły nam w pamięć - przekazanie nowego sprzętu wojskowego, konwencje. Nie zabrakło też poważnych zmian - wyborów, w których wzięło udział sporo mieszkańców. Ale także czasu zabawy - jak na Pol`and`Rock Festival, Bachanaliach, winobraniowych koncertach, zmaganiach sportowych. Jaki był ten rok? A jak Wy oceniacie miniony rok? Był dla Was dobry czy zły? I jakie wydarzenie z regionu zapadło Wam najbardziej w pamięć? Jesteśmy ciekawi Waszych opinii! Zobacz wideo: Powitanie 2020 r. w Łagowie ZOBACZ TEZ: Ale to były niezwykłe 365 dni! Zobacz podsumowanie roku 2018 na zdjęciach naszego fotoreportera Mariusza Kapały [ZDJĘCIA]

