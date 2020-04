Rękawiczki jednorazowe za 30 groszy w jednym ze sklepów w Zielonej Górze. Dlaczego pobierana jest za nie opłata?

Postanowiliśmy osobiście sprawdzić doniesienia naszej Czytelniczki. Okazało się, że faktycznie w jednym ze sklepów przy ul. Osiedlowej za rękawiczki pobierana jest opłata. Zakupy można jednak również wykonać w niewielkich woreczkach foliowych, które sklep wydaje bezpłatnie.

Brak rękawiczek na rynku

- Niestety, ale obecnie sytuacja na rynku jest taka, że tych rękawiczek po prostu brakuje – twierdzi Marcin Wes, właściciel sklepu. – Nie mieliśmy wiele czasu na przygotowanie się do ograniczeń wprowadzone przez rząd. To wszystko odbyło się z dnia na dzień. Mam kilka lokali, udało mi się zdobyć po około 250 sztuk dla każdego. Problem jednak w tym, że dziennie w każdym ze sklepów mamy od 200 do 300 klientów. Oznacza to, że zapasy rękawiczek bardzo szybko się skończyły. Chciałem zamówić je w hurtowniach, ale tam również już odczuwają braki. Nie wszystkie partie przychodzą na czas. Co gorsze, cena cały czas idzie w górę. Przed epidemią płaciliśmy za 50 par ok. 1,7 zł. Teraz ceny dochodzą już do 9 zł za taką samą ilość – tłumaczy Wes.