Rekordowe podwyżki emerytur i rent w 2023: kalkulator, waloryzacja. O ile wzrosną emerytury brutto? Wyliczenia, stawki, kwoty Weronika Błaszczyk

Emerytury i renty w przyszłym roku będą wyższe. Dlaczego? Rządzący zdecydowali już o wysokości waloryzacji emerytur i rent. Świadczenia w marcu przyszłego roku mają wzrosnąć o 13,8 procent, lecz nie mniej niż o 250 zł brutto. Waloryzacja obejmie emerytury i renty zasadnicze, 13. i 14. emeryturę, renty socjalne, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. O ile dokładnie wzrosną emerytury i renty? Jak wysokie będą świadczenia po waloryzacji? Komu przysługuje waloryzacja procentowa, a komu kwotowa? Sprawdź galerię, by dowiedzieć się, jaką dokładnie kwotę dostaniesz po podwyżce ---> Mariusz Kapala/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Emeryci i renciści w przyszłym roku mogą liczyć na większe pieniądze. Wszystko za sprawą rekordowych podwyżek emerytur. W 2023 roku waloryzacja emerytur, według projektu ustawy przyjętego przez rząd, ma być mieszana: kwotowo-procentowa. Co to dokładnie oznacza? Świadczenia emerytalne zostaną podwyższone o konkretny procent, ale kwota podwyżki nie może być mniejsza niż określona minimalna stawka tj. 250 zł. Taka waloryzacja emerytur i rent jest wyjątkowo korzystna dla osób, które pobierają niskie świadczenia. Waloryzacja w 2023 roku będzie najwyższą w Polsce od 1999 roku. W planach resortu jest także podwyższenie najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej do 1588,44 zł. O ile dokładnie wzrosną emerytury i renty? Dlaczego w 2023 podwyżki emerytur będą rekordowe? Sprawdź naszą galerię, by dowiedzieć się, jaką kwotę swojego świadczenia dostaniesz po waloryzacji w nowym roku!