Rekordowe wsparcie dla strażaków ochotników. Do lubuskich jednostek trafi dwadzieścia wozów

Dobrze działający system, to system polegający na strażakach zawodowych, ale także strażakach ochotnikach. Ich służba jest nieoceniona, bo to zazwyczaj oni jako pierwsi docierają do zagrożeń. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieli nowoczesne wyposażenie i sprawne wozy, które niejednokrotnie zastępują kilkudziesięcioletnie i już mocno wysłużone samochody - mówi st. bryg. Patryk Maruszak, lubuski komendant wojewódzki PSP.