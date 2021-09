Relacja świadka makabrycznego wypadku pod Zieloną Górą. "Hamowanie, skręt w bok i głośny huk. Wyjmowaliśmy kierowcę autobusu"

We wsi niedaleko Zielonej Góry rolnik doznał objawienia. Ujrzał Matkę Boską

Z redakcją skontaktował się Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji), który uczestniczył w tragicznym wypadku pod Zieloną Górą. Przypomnijmy, że w poniedziałek, 13 września na drodze krajowej nr 32 doszło tam do zderzenia busa transportu medycznego z autobusem PKS. W wyniku zdarzenia 41 osób trafiło do szpitali, a jedna osoba poniosła śmierć na miejscu.