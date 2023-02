Relacje lekarz pacjent do poprawki, czyli proof. Izdebski przedstawia wyniki badań. Co mówią pacjenci, personel medyczny?

Przebadano prawie 6 tysięcy osób

Pacjenci mówią: lekarze nie mają dla nas czasu podczas wizyt

Potrzebne są zmiany w kształceniu lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych

Tymczasem wiadomo, że dobra relacja pomaga w skuteczności leczenia. Pandemia koronawirusa spowodowała pogłębienie dyskomfortu i problemy psychiczne nie tylko pacjentów. Podwyższony poziom stresu zgłaszało 64 proc. pacjentów, 50 proc. lekarzy, 58 proc. pielęgniarek oraz 57 proc. ratowników medycznych. To także nie jest bez znaczenia w kontekście dobrej komunikacji pacjent – personel.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim przyszli lekarze kształceni są także w zakresie humanizacji medycyny. To tu powstała pierwsza w Polsce Katedra Humanizacji Medycyny. Ministerstwo zdrowia zapowiada zmiany w kształceniu studentów, którzy będą mieli przedmioty związane z tym, jak podchodzić do pacjenta, by czuł się on komfortowo i odpowiednio zaopiekowany, czuł empatię ze strony lekarza