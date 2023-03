Remont odcinka Czerwieńsk - Zbąszynek już na finiszu. Ale... do Poznania czy Warszawy od 12 marca będziemy jechać dłużej! Dlaczego?

- Bardzo się ucieszyłam, że wreszcie po trzech latach tej męki znów pojedziemy pociągiem na odcinku Czerwieńsk – Zbąszynek – mówi Jadwiga Gruszka z Zielonej Góry. – Mam rodzinę w Babimoście, często jeżdżę też do Poznania i dla mnie korzystanie z komunikacji zastępczej to była prawdziwa męka. Ale słyszałem, że teraz podróż będzie trwała dłużej niż przed remontem tego 43-kilometrowego odcinka. To jakiś absurd!