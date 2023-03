Renault Megane E-Tech. Test długodystansowy cz. 1. Silnik, zasięg, wrażenia z jazdy

Renault Megane E-Tech. Nadwozie/wnętrze

Samochód na żywo robi fantastyczne wrażenie. Przyznam, że dotychczasowa oferta Renault stała się odrobinę nużąca, ale tutaj mamy odczuwalny powiew świeżości, stylistycznej odwagi i mnóstwa ciekawych elementów, które udzieliły się także nowemu Australowi. Patrząc na samochód z boku, zauważymy przede wszystkim jego zwarte, mocno umięśnione i może nawet nieco przesadzone proporcje. Okna znajdują się stosunkowo wysoko, a linia dachu jest poprowadzona stosunkowo nisko. Ponadto, dach jest wyraźnie pochylony i zbiega się z dolną linią okien w okolicy słupka C. W połączeniu z dużymi, naprawdę ładnie narysowanymi felgami, lakierowanymi na czarno nadkolami i listwą progową o ciekawej fakturze, nadaje to wrażenie, że samochód jest dużo większy niż w rzeczywistości - mimo że ma tylko 4210 mm długości, 1770 mm szerokości i 1500 mm wysokości. Uwagę zwracają także krótkie zwisy, charakterystyczne dla aut elektrycznych, które powstały od podstaw. Ale te ładne cechy stylistyczne mają swoją cenę w postaci kiepskiej widoczności do tyłu. Pomaga w tym nieco wirtualne lusterko, ale widok przez tylną szybę oraz szyby boczne w tylnej części jest kiepski. Ale zostawmy nadwozie i przejdźmy do wnętrza.

Nie jest to nasze pierwsze spotkanie z tym autem, bowiem mieliśmy już z nim styczność ponad rok temu na pierwszych jazdach w okolicach hiszpańskiej Marbelli oraz w międzyczasie podczas krótkiego, zimowego testu. Muszę jednak przyznać, że nowe Renault Megane E-Tech wciąż wzbudza bardzo pozytywne emocje i w takiej konfiguracji jak nasza, cieszy oko i chce się na niego patrzeć. Tak, stylistom Renault udało się stworzyć naprawdę ładne auto. Samochód praktycznie całkowicie odbiega od swojego poprzednika pod względem stylistycznym i tylko miejscami do niego nawiązuje. Mowa o listwach LED przy światłach przednich czy ogólnym zarysie nadwozia. Patrząc na model można jednak odnieść wrażenie, że producent, owszem, popłynął z nurtem nowej mody na crossovery, ale nie starał się zmienić popularnego przedstawiciela segmentu C w SUV-a na siłę. Test długodystansowy auta elektrycznego, który zaczyna się zimą a kończy u schyłku wiosny? To dość ambitny plan, ale dzięki temu uzyskamy przekrój przez niemal wszystkie możliwe scenariusze pogodowe tj. od mroźnych poranków i jazdy w śniegu, przez optymalne dla elektryków temperatury rzędu 15-18 stopni Celsjusza, po upalne dni (miejmy nadzieję) pod koniec maja. Zaczynamy jednak od tradycyjnego testu i pierwszego wrażenia, jakie wywarł na nas Renault Megane E-Tech.

Jeśli ktoś przywykł do wnętrz „starszych” modeli Renault, w Megane E-Tech dozna małego szoku. W oczy rzuca się przede wszystkim zabudowany panel z dwoma ekranami, jednym panoramicznym przed oczami kierowcy oraz drugim o bardziej wertykalnej orientacji przypomina nieco to, co stosuje Opel w swoich nowych modelach. Pod ekranem głównym mamy rząd przycisków fizycznych, a pod spodem półkę na smartfona z ładowarką indukcyjną. W tunelu środkowym znajdziemy kilka schowków i przegródek. Pomijając dość kanciasty panel z ekranami, całość sprawia łagodne, eleganckie i minimalistyczne wrażenie. W topowej odmianie mamy listwę imitującą drewno o ciekawej, nacinanej strukturze, która biegnie przez całą szerokość kokpitu aż na boczki drzwi. Ładnie prezentuje się kierownica z dużymi przyciskami z wykończeniem w kolorze fortepianowej czerni. Fakt, zbierają one odciski palców, kurz i rysy, ale tego materiału jest we wnętrzu niewiele. Sam kształt koła kierownicy – nieco spłaszczony na szczycie i na dnie, oraz dodatkowy przycisk do zmiany trybów jazdy – bardzo mi się podoba. Przyznam jednak, że pozycja za kierownicą początkowo jest nieco dziwna i wymaga przyzwyczajenia.

Miejsca na tylnej kanapie jest pod dostatkiem, ale to zasługa platformy dedykowanej napędowi elektrycznemu o nazwie CMF-EV. Mimo krótkiego nadwozia – 4,2 metra – ale dzięki krótkim zwisom, we wnętrzu udało się wygospodarować sporo miejsca. Miejsca nad głową również jest wystarczająco, choć wspomniane wąskie szczeliny na okna sprawiają, że z tyłu panuje odrobine klaustrofobiczna atmosfera. Między siedziskiem a podsufitką jest 836 mm – przyzwoicie. W kanapie zamontowano oczywiście uchwyty IsoFix, które są bardzo łatwo dostępne, a montaż fotelika jest szybki i bezproblemowy. Standardowa pojemność bagażnika to 440 litrów. Po złożeniu kanapy do dyspozycji użytkowników jest 1332 litry pojemności.