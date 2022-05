Rezydencja Bałtyk w Międzyzdrojach w nowej, luksusowej odsłonie. Zmieni się nie do poznania! [GALERIA] MM Trendy - materiał partnerski

Historia tej inwestycji sięga już 150 lat, kiedy to w 1870 roku do użytku oddano luksusowy Hotel „Seeblick”. Budowla, oparta o budzący podziw projekt, której każdy detal był idealnie dopasowany do architektury, była wizytówką Międzyzdrojów.