RM Solar Falubaz bezlitosny! Zielonogórzanie wysoko pokonali ROW Rybnik

- Przed meczem rozważamy zmiany, możemy dokonać dwóch korekt – mówił Piotr Żyto, trener zielonogórskiej drużyny. - Niektórzy zawodnicy mają pewne problemy, ale nie będę mówił którzy, bo to jest nasza tajemnica, załatwiamy to we własnym gronie.

Załatwiono to tak, że w ekipie Falubazu nie doszło do żadnej zmiany wśród piątki seniorów, zdecydowano się na wymianę jednego z juniorów. Mateusz Tonder zastąpił Damiana Pawliczaka i wygrał wyścig młodzieżowy, który rozgrywany był na cztery razy. Obaj zawodnicy ROW-u mieli wypadki i zostali wykluczeni. Zielonogórzanie wygrali 5:0 i po dwóch wyścigach prowadzili 8:3.