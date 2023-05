Robi świetne zdjęcia, nawet, jak pada deszcz wieczorem. Zmienił się radar w Kargowej. Podobne będą też w innych miejscowościach w regionie

Na drogach powiatu zielonogórskiego. Radar nowej generacji w Kargowej

- Na swój koszt przenieśliśmy radar z gminy Nowe Miasteczko. Posadowiliśmy na fundamencie. Podłączyliśmy energię i przekazaliśmy urządzenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po drodze certyfikując go – opowiada Jerzy Fabiś, burmistrz Kargowej i zapewnia, że radar od tego czasu działa i uspokoił ruch od strony Zielonej Góry. Urządzenie w ciągu pół roku powoduje ok. 700 mandatów za przekroczenie prędkości.

We wtorek, 16 maja w tym samym miejscu rozpoczęło działalność nowsze urządzenie.

– To radar nowej generacji – chwali burmistrz. – Będzie nawet ujawniał odstępy między pojazdami.

To fotoradar, który znacznie lepiej pracuje w trudnych warunkach, po zmroku i w czasie złej pogody. Jest wyposażony w aparat fotograficzny lepszej jakości, dzięki czemu twarz kierującego będzie bardziej widoczna i to niezależnie od warunków atmosferycznych.