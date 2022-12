Rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola gminnego w Świdnicy czują się oszukani

Opieka przedszkolna. Miejsca dla dzieci w nowym przedszkolu w Świdnicy

Już w maju rodzice dzieci, które nie dostały się do nowo wybudowanego przedszkola gminnego w Świdnicy pisali do redakcji o tym, że do placówki zostały przyjęte dzieci spoza gminy i zabrakło miejsc dla ich dzieci. „Ich rodzice są pracownikami Urzędu Gminy i innych satelickich instytucji skupionych wokół Urzędu. (…) Jako mieszkańcy Gminy Świdnica jesteśmy zbulwersowani praktykami występującymi w w/w Urzędzie” – napisano.