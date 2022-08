Rok temu w Dąbiu odbył się szalony koncert. Sobel wystąpił na Lubuskim Lecie Kulturalnym. Oglądało go około 2 tysiące osób

Jednym z największych koncertów był występ młodego rapera. Sobel zgromadził na plaży w Dąbiu liczną publiczność. Pierwsza pula biletów na ten koncert sprzedała się w mgnieniu oka. Organizatorzy postarali się o odpowiednie zezwolenia, aby można było dopuścić na to wydarzenie więcej osób. I tak się stało. Sznur samochodów, które parkowały jak najbliżej Kompleksu Wypoczynkowego "Temar", ciągnęły się aż do Dąbia. Na plaży, gdzie znajduje się scena zrobiło się ciasno. Koncert obejrzało blisko 2 tys. osób!

I jak wyglądało największe wydarzenie w Dąbiu? Sporo się działo! Sam Sobel, który w ostatnim czasie słynął z kontrowersji, to na tym koncercie to on był głosem rozsądku, kiedy na widowni "robiło się gorąco". Na chwilę przerwał też koncert, bo zamartwiał się kiedy jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej.

Do tego byliśmy świadkami bardzo miłej sytuacji, kiedy to raper zaprosił dziewczynę z ukulele z publiczności, aby wspólnie wykonać jeden utwór. Natalia (dziewczyna z ukulele) była wzruszona tym zdarzeniem i resztę koncertu oglądała pod samą sceną ze swoim chłopakiem.