Rolnicy zawiesili protest na drodze S3 na wysokości Sulechowa

Zmiana planów

Początkowo rolnicy zapowiadali, że protest na S3 do potrwa aż do 20 marca. Zmienili jednak plany.

We wtorek, 20 lutego o godz. 10 zablokowali drogę S3 na wysokości Sulechowa. Przyjechało ponad 200 ciągników i samochodów osobowych. Protest wspierali także myśliwi i pszczelarze.

Droga miała zostać odblokowana we wtorek wieczorem, jednak protest przedłużono o blisko dobę. Trwał nieprzerwanie do środy, do godz. 18.

W tym czasie na węzłach na S3 byli obecni policjanci, a kierowcy zmuszeni byli korzystać z dróg alternatywnych.

Wideo: Protest rolników na S3 na wysokości Sulechowa we wtorek, 20 lutego