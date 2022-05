Rolnik ma dobre rady dla rzepiar. Nagrał kilka słów dla tych, którzy wchodzą na kwitnące pola: Szanujmy się Agata Wodzień-Nowak

Jeden z rolników nagrał przesłanie do wszystkich, którzy robią sobie zdjęcia w rzepaku. Określenie rzepiary pojawiło się w internecie kilka lat temu jako ujęcie głównie kobiet pozujących w kwitnącym rzepaku. Takie zdjęcia co roku w maju zalewają przede wszystkim Instagram. Rolnicy z kolei apelują, by nie niszczyć ich upraw, bo w końcu to wtargnięcie na prywatny teren, które często kończy się połamaniem roślin i stratami dla rolnika. Producent rolny podpowiada w sieci, jakie miejsca w rzepaku wybrać, by nie było strat, a widoki wciąż piękne.