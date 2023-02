Romantyczny spacer po parku miłości? To możliwe w naszym regionie. Zobacz zdjęcia

Pomysł na wycieczkę. Park miłości w Lubniewicach

Na romantyczny spacer w województwie lubuskim warto wybrać się do Lubniewic. Można wybrać ciepły dzień, aby skorzystać też z uroków plaży, ale równie dobrze można tam pojechać, kiedy jest pochmurno. Na zakochanych czeka mostek miłości, ławeczka miłości, drzewo z sercem. Już kilkadziesiąt par zostawiło na mostku kłódki.

Tak, to dobra okazja do świętowania

Romantyczne miejsce w Lubuskiem

Park miłości w Lubniewicach, to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w regionie. To właśnie tutaj przebywała Michalina Wisłocka, słynna "pani od seksu". I to po pobycie tutaj napisała popularną książkę "Sztuka kochania". Kto nie czytał, może oglądał film w reżyserii Marii Sadowskiej. Tak, czy inaczej, miejsce warto zobaczyć na własne oczy.