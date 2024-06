Rondo św. Urbana I w Zielonej Górze do przebudowy. Co się zmieni w tym miejscu?

Rondo będzie nowoczesne, dwupasmowe, turbinowe

- Mieszkańcy nie tylko Raculi czy Drzonkowa od dłuższego czasu zwracali uwagę na problem korków przy rondzie św. Urbana I. Nie tylko w godzinach szczytu trudno dostać się do centrum miasta – mówi Marcin Pabierowski. - To miejsce, czyli wjazd do tzw. starej Zielonej Góry blokuje się nie tylko w czasie meczy żużlowych na pobliskim stadionie, nie tylko w okolicy 1 listopada, kiedy jest zwiększony ruch na cmentarzu czy podczas Winobrania. Pamiętajmy też, że liczba samochodów w mieście ciągle się zwiększa. Stąd konieczność przebudowy ronda, na nowoczesne, dwupasmowe, turbinowe. To pierwszy element przebudowy układu komunikacyjnego miasta.

Prezydent dodaje, że w poniedziałek podpisano umowę na wykonanie projektu. Kolejny przetarg będzie ogłoszony na wykonanie zadania.

Gospodarz miasta uważa, że realizowanie inwestycji dwuetapowo jest lepsze. Lepiej zarządza się funduszami i kontroluje wykonanie zadania.