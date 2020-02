Ronnie Ferrari nie pojawi się w Zielonej Górze. Gwiazda odwołała swój przyjazd na Walentynkowy Koncert Gwiazd

Wielkimi krokami zbliża się Walentynkowy Koncert Gwiazd . Już w sobotę w hali CRS zjawią się m.in. Piękni i Młodzi, Cleo, Boys, Akcent. Jedną z gwiazd wydarzenia miał być Hubert Kacperski, czyli popularny Ronnie Ferrari. Jest twórcą największego hitu ostatnich miesięcy. Piosenka "Ona by tak chciała" w przeciągu sześciu miesięcy zgromadziła na YouTube... 113 milionów wyświetleń! Hit regularnie grywany jest we wszystkich klubach, podbija listy przebojów i możemy usłyszeć go na praktycznie każdej imprezie.

Ronnie Ferrari odwołał koncert

Fani muzyki disco polo chcieli usłyszeć na żywo występ swojego ulubieńca. Niestety nie będzie im to dane. Ronnie Ferrari odwołał (oficjalnie przełożył) swój występ. Powód? Względy zdrowotne i zmęczenie organizmu.

- Drodzy miłośnicy różnego rodzaju gatunków muzycznych. Chciałbym się z Wami czymś podzielić. Ostatnie miesiące są dużym wyzwaniem zarówno dla mnie jak i mojego zdrowia. Stale walczę z nowymi kawałkami i płytą którą planuje dla Was wypuścić już niedługo. Niestety, moje zdrowie i organizm nie podzielają mojego zdania co do trybu w jakim obecnie żyje. Wybaczcie ale czas na głęboki oddech. Chodź bardzo nie chce jestem zmuszony do przełożenia (nie odwołania) 95 % moich koncertów w lutym. Wszystko ze względów zdrowotnych. Chce wrócić do Was w pełni zaangażowany i szczęśliwy jak najszybciej! Przed nami plenery, zapowiada się pracowity rok i nie tylko! Stay tuned and stay with me! - czytamy w zamieszczonym przez piosenkarza wpisie (pisownia oryginalna).