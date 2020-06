ROW Rybnik – RM Solar Falubaz Zielona Góra. Składy drużyn

Wsiadamy na motocykl żużlowy! Jedziemy z Patrykiem Dudkiem

Wsiadamy na motocykl z Patrykiem Dudkiem i ruszamy na tor. No, może nie dosłownie. Żużlowiec Falubazu Zielona Góra zabiera nas w podróż na swojej maszynie dzięki kamerce, której nagranie pozwoli nam choć na chwilę zobaczyć to, co widzi żużlowiec. Przejedziemy się nawet na jednym ...