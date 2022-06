Rozbita głowa, złamana noga, karetka na boisku… To był ostry mecz Watahy Rugby Club Zielona Góra

Porażka nie odbiera jeszcze zielonogórzanom szans na awans, bo w I lidze zagra zespół lepszy w dwumeczu, do rewanżu dojdzie 18 czerwca w Mysłowicach. Na zielonogórskim stadionie „Stade de Kempa” gospodarze radzili sobie lepiej w pierwszej połowie, prowadzili 15:0, ale goście przed przerwą odrobili część start (15:7). Szczególnie w tej części spotkania mocno iskrzyło na placu gry. Już na początku meczu polała się krew z rozbitej głowy jednego z zawodników gości, który nie wrócił już do rywalizacji. Zdecydowanie gorszej kontuzji nabawił się reprezentant gospodarzy Wojciech Kutela, który po jednym ze starć na noszach został zniesiony z boiska. Okazało się, że złamał nogę z przemieszczeniem. Wezwana została karetka pogotowia, która prosto z boiska odwiozła zielonogórzanina do szpitala.