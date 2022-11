Rozmowa z fotoreporterem GL o pasji związanej z owadami i marzeniach o polskiej modliszce

Mały Jacek nie chciał zostać strażakiem, tylko zainteresowany był zwierzętami?

Jak każdy dzieciak, zafascynowany byłem dinozaurami. A że perspektywa dziecka jest bardzo elastyczna, to bardzo łatwo było mi sobie wyobrazić, jak wyglądałyby chrząszcze, moje ulubione, gąsienice czy pająki, gdyby były ogromne. Przecież to takie kosmiczne potwory, tyle że są maleńkie cha cha cha. Oczywiście zawsze też zakochany byłem w zwierzętach. Ale to chyba właśnie owady skradły moje serce najbardziej.