Rozmowa z szefową słubickiego sanepidu. - Zaczynam się pakować. Nie żałuję ani jednego słowa - przyznaje Jadwiga Caban-Korbas

- Powiem szczerze, że w moich wypowiedziach nie widziałam nic obrazoburczego, żeby mogło to spowodować takie konsekwencje.

Zapytana o to, co myśli o swoim wystąpieniu odpowiedziała, że nie żałuje żadnego słowa.

- Nie tak bym sobie to odejście wyobrażała. Inny miałam scenariusz. Miało to nastąpić dopiero za 3 lata. Żałuję jedynie, że zostawię pracowników i mieszkańców w trudnej sytuacji dla powiatu. Ze względu na nasze położenie jesteśmy bardzo narażeni. Pudełko jest przygotowane, zaraz będę się pakować - wyznała nam J. Caban-Korbas.

Głosy wsparcia

Wielu internautów stanęło murem za Jadwigą Caban-Korbas i sprzeciwiali się jej odwołaniu.

- Nie obserwuję tego, co dzieje się w internecie, ale codziennie dostaję telefony i maile ze słowami otuchy. Daje mi to ogromne wsparcie i dziękuję wszystkim. Nie wiem czy wytrzymam psychicznie do 15 marca - przyznaje kobieta.

A dlaczego mówimy o tej dacie?

- Wtedy będę musiała odejść. Pan starosta mnie broni, bo rozumie, że pozostanie jako gospodarz tego terenu w trudnej sytuacji. Przy mnie się czuł bezpiecznie, bo miał wszystkie zagadnienia dotyczące zdrowia publicznego podane na tacy, przedstawione w raportach. Teraz mu nie zazdroszczę, no ale co zrobić? Od 15 marca inspektorzy sanitarni będą już powoływani przez wojewodę i na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego. A pani wojewódzka inspektor sanitarna zadzwoniła do mnie wczoraj i powiedziała, że musiała zawnioskować o moje odwołanie - tłumaczy szefowa słubickiego sanepidu.