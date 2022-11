Rozpędzony Zastal Zielona Góra wygrał po raz piąty z rzędu. Tym razem w Gliwicach

- Nie możemy ich lekceważyć, bo mają podobny bilans jak my. To niezła, doświadczona drużyna – mówił przed wyjazdem na Śląsk trener Zastalu Oliver Vidin. Opiekun zielonogórzan w niczym się nie pomylił. Był to mecz walki, gliwiczanie zagrali nieźle, Zastal nie prezentował się rewelacyjnie, ale zgarnął całą pulę. A że po dogrywce i dodatkowych pięciu minutach emocji? Takie wygrane smakują jeszcze lepiej.