Rozpoczął się Festiwal Smyczkowy w Filharmonii Zielonogórskiej

Wielkie trio razem na scenie

Daniel Smith to australijski dyrygent. Zdobył pierwszą nagrodę "Złotej Batuty" i nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim UNESCO (ku pamięci Grzegorza Fitelberga), a także drugą nagrody w prestiżowym konkursie Sir Georga Soltiego "Międzynarodowy Konkurs Dyrygencki". Trzecim jego sukcesem była I. nagroda na Międzynarodowym Konkursie Dyrygentury Operowej Mancinelli oraz Nagroda Orkiestry na Międzynarodowym Konkursie Dyrygentury im. Lutosławskiego. Następnie objął stanowisko Direttore Governmente Ospite w Teatro Carlo Felice we Włoszech (2017–2019).

Szkocka wycieczka Mendelssohna

Uwertura nosi także potoczna nazwę "Grota Fingala" i została skomponowana w 1830 roku. Utwór został zadedykowany królowi Fryderykowi Wilhemowi IV Pruskiemu. Mendelssohn pierwszą swoją podróż do Anglii odbył w roku 1829 r. i podczas tej podróży odwiedził także Szkocję, gdzie skomponował swoją III Symfonię, znaną jako "Szkocka". Przy tej okazji odwiedził Hebrydy podczas sztormu nocnego i wszedł do morskiej jaskini na wyspie Staffa, gdzie zainspirowała go Grota Fingala.

Albośmy to jacy tacy

Na zakończenie wieczoru zabrzmiała II. symfonia c-moll op. 15 –m - I.F. Dobrzyńskiego. O ile pierwsze utwory są bardzo znane i często wykonywane to symfonia powstała w okresie powstania listopadowa, a utwór zdobył II. nagrodę na konkursie muzycznym organizowanym przez Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu. Twórca zawarł w niej idee narodowe, a niemal wszystkie tematy oparte są na rytmice polskich tańców narodowych. Trzecia część symfonii jest oparta na „Polonezie Kościuszkowskim”, a czwarta to krakowiak, w którym przewija się znana melodia „Albośmy to jacy, tacy”. Z kolei skrzypek wieczoru – Jakub Jakowicz to syn słynnego Krzysztofa Jakowicza, pod kierunkiem którego studiował w Akademii Muzycznej w Warszawie. Był również ostatnim uczniem Tadeusza Wrońskiego. Skrzypek koncertuje od 11. roku życia. Grał ze wszystkimi czołowymi polskimi orkiestrami. Jest także laureatem wielu prestiżowych konkursów w kraju i za granicą.