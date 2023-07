Rozpoczął się Kongres Świadków Jehowy 2023 w Zielonej Górze. Pierwszego dnia w hali CRS pojawiło się ponad 3500 osób

Rozmawiamy z jednym ze Świadków Jehowy, Maciejem Ogrodowskim, który był obecny na zgromadzeniu w Zielonej Górze.

- To pierwsze zgromadzenie od czterech lat i dłużyło się czekanie na to spotkanie - mówi Maciej Ogrodowski, jeden z Świadków Jehowy. - Jest to dla nas ważne, ponieważ na takich kongresach mamy możliwość uczyć się tego, co uważamy za praktycznie w życiu. Poza tym mamy też przyjaciół, z którymi się spotykamy. Ta przerwa spowodowała, że z niektórymi zobaczyliśmy się po latach.