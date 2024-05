Rozpoczął się sezon pożarowy lasów. Wydano komunikat o zagrożeniu. - Jesteśmy przygotowani - mówi rzecznik lubuskiej PSP

Polskie lasy ze względu na przewagę gatunków iglastych należą do najbardziej zagrożonych pożarami w Europie. Dodatkowo, jak mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy PSP województwo lubuskie jest najbardziej zalesionym województwem w kraju. To zwiększa zagrożenie. Warto wspomnieć, że aż 9 na 10 pożarów lasów powodują ludzie. To skutek nieodpowiedzialnego zachowania m.in. rozpalania ognisk czy wypalania traw.

Czego nie należy robić w lesie?