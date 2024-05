Rozpoczyna się Festiwal Filmowy WATCH DOCS - Przestrzeganie Praw Człowieka!

- Festiwal Filmowy Watch Docs to nie tylko okazja do obejrzenia ciekawych filmów, ale przede wszystkim możliwość zwiększenia świadomości na temat praw człowieka. Filmy prezentowane na festiwalu mają za zadanie nie tylko edukować, ale także przestrzegać przed zagrożeniami i uwrażliwiać na problemy, które mogą dotknąć każdego z nas. To ważne, aby pamiętać i bronić praw, które są nam przynależne. - komentuje Marcin Olechnowski organizator Watchdocs w Zielonej Górze