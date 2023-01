Rozsunięto symbolicznie barierki i mieszkańcy tej wsi mogą cieszyć się z remontu. Wcześniej to był tragiczny odcinek drogi

W piątek, 27 stycznia oficjalnie oddano do użytku inwestycje w miejscowości Stare Kramsko, w gminie Babimost. Symbolicznie, rozsuwając barierki otwarto I i II odcinek drogi powiatowej nr 1191F.

– Były spore trudności techniczne – przyznał starosta Krzysztof Romankiewicz w rozmowie dla Wiadomości Lubuskiej TVO Gorzów. – Część inwestycji była robiona wcześniej. Z jednej strony trzeba było dopasować się do tego, co zostało wykonane, a z drugiej strony konieczne było też zatrzymanie wody, która spływała do jeziora.