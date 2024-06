Ruiny i surowe piękno. Ten lubuski pałac jest jak zaczarowany ogród. Przepiękne miejsce | ZDJĘCIA

Jeszcze trzydzieści lat temu pałac w Studzieńcu "żył"

Jeszcze trzy dekady temu pałac w Studzieńcu wyglądał całkiem normalnie. Było na tyle dobrze, że na upartego można się było wprowadzić. Tym bardziej szokuje to, jak wiele złego w międzyczasie się tutaj podziało. Bo choć obecnie jako ruina wygląda naprawdę okazale, to przecież zawsze pozostaje niedosyt, że można było coś zrobić, zapobiec stopniowemu niszczeniu.

Jest tu ukryty skarb?

Wnętrze pałacu to walące się stropy oraz mury. Miejscami można znaleźć dziury w ścianach, jakby ktoś czegoś tu szukał. Ukrytego skarbu? Niestety zabytkowe również zdobienia ulegają stopniowemu zatarciu. Posiadłość w żaden sposób nie jest zabezpieczona, dlatego każda osoba bez problemu dostanie się do środka. We wnętrzu i wokół można dostrzec ślady libacji miłośników tanich, mocnych trunków. Odpady znaleźć można także na ternie przypałacowego parku. Zapewne również w przypałacowym stawie coś by się znalazło... Naprawdę ciężko się patrzy, jak stan tak wspaniałego obiektu z ciekawą historią pogarsza się z miesiąca na miesiąc.