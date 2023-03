Rusza akcja sprzątania miasta i nasadzeń kwiatów. Jakie rośliny pojawią się najpierw?

W poniedziałek rusza wiosenne sprzątanie Zielonej Góry

Po zimie na chodnikach zalega sporo piasku. Trzeba to posprzątać. Zakład Gospodarki Komunalnej wcześniej nie mógł zabrać się za wiosenne porządki, bo nie sprzyjała temu pogoda. Co jakiś czas zima przypominała o sobie i o tym, że nie zamierza tak szybko odejść. No i piasek musiał znaleźć się na śliskich chodnikach.

ZGK planuje „atak zamiatarek” od poniedziałku. Ale uspokoją, że na ulicach pojawią się one pozna godzinami szczytu, kiedy jest największy ruch, czyli od 8.00 do 10.00.