Rusza Aktywny samorząd. Od 1 marca można składać wnioski na dofinansowanie prawa jazdy, szkolenia, zakup protez...

Na co możemy otrzymać dofinansowanie z PRFON w ramach programu Aktywny samorząd?

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: likwidacja bariery transportowej (np. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy); – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (np. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowanie szkoleń); likwidacja barier w poruszaniu się (np. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy też protez kończyn dolnych); pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski składamy od 1 marca do 31 sierpnia

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć elektronicznie w SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od 1 marca do 31 sierpnia br.

SOW jest wyposażony w potrzebne formularze i wzory. Wszystkie dokumenty, które są niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, można skanować czy powielać w formie elektronicznej i będą one ważne przy ocenie.

W tym roku zmniejszono liczbę danych, które są potrzebne do zarejestrowania wniosku. Informacje, które podamy teraz, będzie można wykorzystać w przyszłości, bez wpisywania ich po raz drugi – w trakcie wnioskowania o kolejne wsparcie ze środków PFRON.