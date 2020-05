Rusza budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonej Górze. Gdzie przywieziesz niepotrzebny gruz czy opony?

Rusza modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Zielona Góra. Zmiana zasad korzystania z miejskiego wysypiska. Rusza budowa nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od piątku, 15 maja, nie będziemy już wyrzucać odpadów do kontenerów wystawionych przed wysypiskiem, tak jak było to w ostatnich tygodniach.

ZGK na czas modernizacji PSZOK-u przygotowało dla mieszkańców nowe miejsce, gdzie będą mogli przywieźć:

Od piątku, 15 maja, ZGK zaprasza do punktu przy ul. Wrocławskiej 73.

- Po wjeździe na wysypisko nasz pracownik będzie kierował do odpowiednich kontenerów (w zależności od tego, co do nas przywieźliście) - informuje na swoim Facebooku ZGK.