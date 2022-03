Rusza budowa ronda w Zielonej Górze. To ruchliwa trasa. Trzeba liczyć się z utrudnienieniami i zaplanować dłuższy dojazd

Na drogach Zielonej Góry. Inwestycja za 127 milionów złotych

Utrudnienia w ruchu będą możliwe od czwartku, 10 marca. To ważne w planowaniu czasu dojazdu do pracy czy szkoły. Trasa, o którą chodzi, jest bardzo uczęszczana. Łączy Zieloną Górę Ochlę i inne osiedla od południowej strony Zielonej Góry z dojazdem do centrum miasta.