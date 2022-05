Rusza wielka rowerowa rywalizacja. Zainstaluj aplikację i pomóż Zielonej Górze zdobyć tytuł rowerowej stolicy Polski!

Zakręcona Zielona Góra

Zielona Góra przystąpiła do projektu rekreacyjno-sportowego "Aktywne Miasta". Jest to portal internetowy oraz aplikacja sportowa, będąca wielofunkcyjnym narzędziem przydatnym każdemu, kto uprawia sport. Aplikacja oferuje 18 dyscyplin sportowych, mierzy czas, pokonany dystans, spalone kalorie, a przebyte szlaki oznacza na mapie. Z czasem została wykorzystana jako narzędzie do organizacji rowerowego konkursu i rywalizacji pomiędzy miastami prezydenckimi.