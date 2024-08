Ruszają Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu. Gorzowianom będziemy kibicowali w Parku Wiosny Ludów

Ceremonia otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich jest zaplanowana dziś (28 sierpnia) od godz. 19.30 do 23.00. I o tej porze nastąpi inauguracja działalności strefy kibica. W kolejne dni będzie ona czynna od godzin porannych (pierwsze starty naszych sportowców zaplanowano na godz. 9.30) do późno wieczornych (ostatnie konkurencje będą się kończyły o 21.30). Igrzyska potrwają do 7 września.