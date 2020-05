Ruszył remont świątyni w Sulechowie. Dach będzie jak nowy

Wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i potrwają do końca czerwca br. Pozwolenie na modernizację konserwator udzielił już w sierpniu zeszłego roku. Całkowity koszt wymiany pokrycia dachowego według kosztorysu inwestorskiego to kwota 600 tys. zł. Stąd ksiądz proboszcz jak i rada parafialna zwrócili się do wiernych o wsparcie remontu.

Początki sulechowskiej świątyni sięgają XIII wieku

Początki kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie sięgają XIII wieku. Do dziś murach świątyni znaleźć można fragmenty pierwszego, kamiennego kościoła. Później w latach 1488 – 1499 był on przebudowywany. A to w związku z rosnącą liczbą wiernych.

Ciekawostką jest fakt, że pod koniec prac w 1499 roku wnętrze kościoła wyposażono w słynny, gotycki, dolnośląski poliptyk (malowany na drewnie ołtarz), reprezentujący, z punktu widzenia wartości artystycznych, klasę europejską. Ołtarz ten w roku 1866 przeniesiony został do Babimostu, gdzie do dziś, w barokowym kościele parafialnym, stanowi najcenniejszy zabytek sztuki gotyckiej – czytamy na stronie parafii.