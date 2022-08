Ruszyła 40. Piesza Pielgrzymka z Zielonej Góry do Częstochowy. Około 350 kilometrów pokona 260 osób. Zobacz zdjęcia

– W czasie tej pielgrzymki mamy trzy szczególne intencje - wymienia ks. Krzysztof Kocz, przewodnik pielgrzymki. – Modlimy się o powołania kapłańskie, zakonne i małżeńskie w naszej diecezji. Drugą intencją jest modlitwa za biskupa nominata Adriana Puta w tym czasie bezpośredniego przygotowania do święceń biskupich. Trzecia intencja – o radość, żebyśmy byli radośni, żebyśmy umieli dzielić się tą radością, a w tej radości, żebyśmy umieli szukać pokoju, którego brakuje na świecie szczególnie na Ukrainie./cyt]

W 40. pielgrzymce wyruszyło 260 osób. Wśród nich m.in. Romek Kopacz z Zielonej Góry, który wyruszył z synkiem, żoną, siostrą i jej dziećmi.

– Ta pielgrzymka to nasze podziękowanie za to, co nas spotkało w życiu, za codzienność, za naszego synka, a to dłuższa historia, dziękujemy za jego życie, które było w dużym stopniu zagrożone. Idziemy oddać cześć Maryi – powiedział Romek Kopacz. – To już kolejna nasza pielgrzymka. Dobre obuwie to najważniejsze. Idąc z dzieckiem, trzeba się przygotować logistycznie, mieć dobry wózek. Jest nam łatwiej, bo idziemy już kolejny raz.