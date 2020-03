Ruszyła grupa "Widzialna ręka - Zielona Góra". Zielonogórzanie chcą pomóc seniorom, którzy przez koronawirusa nie powinni wychodzić z domu

- Grupa powstała po to by w dobie koronawirusa (i nie tylko) stworzyć społeczność zielonogórzan, którzy w kulturalny sposób chcą wzajemnie pomagać sobie w trudnym okresie - wyjaśniają inicjatorzy. - Liczymy, że grupa przetrwa epidemię i będzie pomagała ludziom nadal, kiedy już skończy się to całe szaleństwo. Działamy ponad podziałami, wszyscy jesteśmy ludźmi! Ważne byśmy wiedzieli, że możemy liczyć na pomoc innych, co przełoży się na uspokojenie ludzi.