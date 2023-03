Ruszyła Kraszanka 2023. Na jarmarku cuda, bezpłatna karuzela. Będzie próba bicia rekordu z palmą i wiele innych atrakcji

Kraszanka 2023. Co kupimy na Jarmarku Wielkanocnym w Zielonej Górze?

W piątek, 31 marca, okolice ratusza wypełniły się kolorowymi straganami, w których bogactwo polskiej tradycji prezentują miejscowi rzemieślnicy oraz twórcy ludowi: rzeźbiarze, koronkarki, piekarze i cukiernicy, twórcy ozdób świątecznych i pięknych palm wielkanocnych, a także artyści ludowi malujący kolorowe pisanki. W sumie 40 stanowisk handlowych w domach i namiotach. - Mam już taką rodzinną tradycję, że co roku kupuję nowy świąteczny obrus – przyznaje Wanda Falkiewicz, która na jarmark przyszła z wnuczką Julką. – Oczywiście nie obejdzie się bez oryginalnych stroików, które wybierze Julcia. Co znajdziemy na straganach, które otwarte będą aż do czwartku, 6 kwietnia, w godzinach: 11.00 – 19.00. Oprócz świątecznych ozdób, kolorowych pisanek, kupić tu można m.in. świece, koszyczki, miody, wyroby pszczelarskie, dekoracje szklane, przedmioty ozdobne, litewskie wyroby, ręcznie szyte maskotki, torby, biżuterię z żywicy, wyroby z drewna, ręcznie szyte poduszki łuską gryki... Są różnie stoiska gastronomiczne z goframi czy lodami.

Kraszankowa Warsztatownia na Jarmarku Wielkanocnym

Jak informuje Weronika Bożejko z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, w weekend, 1-2 kwietnia, odbędzie się Kraszanowa Warsztatownia W namiocie obok ratusza w godzinach od 12.00 do 16.00 odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci.

- W tym roku wspólnie z najmłodszymi zielonogórzanami będziemy przygotowywać kolorowe pisanki z masy solnej, zajączki- torebki (wesoły pojemnik na słodkości i małe skarby), papierowe żonkile na wiosenny bukiet, filcowe ptaszki - wiosenne ozdoby, palemki w niedzielę palmową oraz... ZAJĄCE XXL, czyli wieeeelkie figury do wspólnego malowania – zdradza Weronika Bożejko.

Również w sobotę, 1 kwietnia, już tradycyjnie z Grupą Plastyczną „Babie Lato” zaplanowano próbę pobicia rekordu w konstruowaniu olbrzymiej palmy. To zajęcie wywołuje co roku wiele emocji. Nie tylko samo plecenie wysokiej po dachy ratusza palmy, ale także jej ustawianie przy budynku.