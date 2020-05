Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i szkół. Czy dla wszystkich wystarczy miejsca?

Poniedziałek, 18 maja, to pierwszy dzień naboru do przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja odbywa się w tym roku wyjątkowo późno. W sposób elektroniczny. Ale przygotowano też specjalne skrzynki. A to w związku z pandemią koronawirusa. Rodzicu, tych terminów musisz teraz dopilnować.

Rodzice stresują się naborem do przedszkoli.

- No wreszcie. W tym roku przeżywam ten nabór podwójnie. Z moim starszym synem tak nie było. Wszystko odbyło się w terminie. Dostał się do przedszkola blisko mojej pracy. Teraz nie dość, że rekrutacja z powodu koronawirusa została przesunięta, to nie wiem, jak będzie z miejscami – mówi pani Karolina. – W ostatnich latach wybudowało się w okolicy kilka bloków i chętnych do placówki dzieci będzie więcej.