Ruszyli! Błotnisty początek mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym

Wyścigi kolarskich sztafet to nowość na polskim podwórku przełajowców. W Zielonej Górze po raz pierwszy w naszym kraju rozegrano tego typu wyścig, który od kilku lat znajduje się w programie mistrzostw świata. Na razie byłą to pokazowa rywalizacja, ale mimo, że medali mistrzostw Polski jeszcze w tej konkurencji nie przyznano, to emocji nie brakowało.