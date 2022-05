Rywale Stelmetu Falubazu najsłabsi w lidze, ale zielonogórzanie i tak mieli ciężką przeprawę

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:43

Przed meczem Falubazu z Wybrzeżem nie należało zastanawiać się czy zielonogórzanie wygrają na własnym torze, a raczej rozważać, jak bardzo imponujące będzie to zwycięstwo. Zielonogórski kandydat do ekstraligowego awansu mierzył się bowiem z najsłabszym zespołem I ligi, który w pierwszych trzech meczach sezonu wyraźnie przegrywał, i to dwukrotnie na własnym torze.