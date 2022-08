Rząd potwierdził: będzie rekordowa waloryzacja emerytur. O ile wzrosną świadczenia. Jaka podwyżka najniższej emerytury, sprawdź [31.08.2022] Zbigniew Biskupski

Jeśli nic już się nie zmieni, należy oczekiwać waloryzacji emerytur od 1 stycznia w wysokości ok. 13,5-14 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura z obecnej 1 217,98 zł wzrośnie o ok. 160-170 zł i zbliży się do poziomu niespełna 1 400 zł miesięcznie.

Do rąk emerytów trafia właśnie drugie w tym roku dodatkowe świadczenie – tzw. czternasta emerytura. Wszystko wskazuje na to, że mimo bliskiej 16 procentom inflacji, będą to już ostatnie w tym roku pieniądze dla tej grupy Polaków. Siłą rzeczy ciężar uwagi i dyskusji przesuwa się na rok przyszły: spodziewanej waloryzacji emerytur i rent, dodatkowych świadczeń oraz – co równie istotne – wzrostu kosztów utrzymania, czego zagregowanym wyznacznikiem jest poziom inflacji. Będzie ona najwyższa w historii obecnego systemu emerytalnego i wyniesie ok. 13 procent. Potwierdzenie taki wskaźnik znajduje w projekcie budżetu państwa na 2023 r., który rząd we wtorek 30 sierpnia skierował do Sejmu.