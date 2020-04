Rząd ratuje gospodarkę. Czy zakazy są znoszone zbyt szybko?

Niewątpliwe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa dają się we znaki wszystkim. Ale chyba niewiele osób spodziewało się tak szybkich deklaracji o luzowaniu zakazów. Politycy związani rządem mówią o potrzebie odmrażania gospodarki. Ale, czy aby nie stanie się to zbyt szybko? Zapowiedzi odmrażania gospodarki Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski na antenie radia RMF FM zapowiedział, że od 19 kwietnia rząd powoli będzie odmrażał gospodarkę. Wiele wskazuje na to, że otworzona miałaby zostać część punktów handlowych, m.in. w galeriach swoją działalność mogłyby uruchomić sklepy odzieżowe. Oprócz tego rząd zamierza otworzyć zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Wkrótce ma zostać także zniesiony zakaz wstępu do lasów, parków, a także na skwery i bulwary. - Jeżeli decyzje będą podejmowane, co do zdejmowania ograniczeń, to jest aspekt, który bierzemy pod uwagę w pierwszej kolejności - przyznał rzecznik rządku Piotr Müller na antenie Trójki. Według tych deklaracji w dalszym ciągu obowiązywałyby jednak środki bezpieczeństwa takie jak: zakupy w maseczkach i rękawiczkach, czy też ograniczenie liczby osób przebywających w danym lokalu. Jak do tych deklaracji odnoszą się lekarze, przedsiębiorcy, samorządowcy? O odmrażaniu gospodarki przeczytasz na kolejnych slajdach w galerii. Wideo: Koronowirus w Zielonej Górze. "Park Poetów" bez spacerowiczów.

archiwum GL