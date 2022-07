Rząd, walcząc z szarfą strefą, uderza w zapłatę gotówką. Zmiany od przyszłego roku!

Limit przelewów gotówkowych kurczy się w błyskawicznym tempie. Jeszcze niedawno było to 15 tys. euro, obecnie 15 tys. złotych. Ale tylko do końca roku! Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku ograniczają transfery gotówkowe do 8 tys. złotych (w rozliczeniach między profesjonalistami). Transakcje w obcych walutach należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.