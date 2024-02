Rząd wycofa się z wakacji kredytowych 2024? Projekt może na zawsze trafić do „zamrażarki”

Czy wakacje kredytowe 2024 będą odwołane?

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł money.pl, chodzi o inflację. Jeśli w lutym lub marcu spadnie ona do 3,5 proc. - czyli w okolice celu inflacyjnego, ustalonego przez Narodowy Bank Polski - możliwe, że wakacji kredytowych w ogóle w tym roku nie będzie - czytamy w portalu.

Inflacja zdecyduje o wakacjach kredytowych

Na ten moment prognozy inflacji są jasne - zbliżamy się do celu inflacyjnego NBP. Większość ekonomistów przewiduje spadek inflacji w pierwszej połowie 2024 roku nawet do 2,5 proc. i ponowny jej wzrost do średnio 6 proc. na koniec roku.

Narodowy Bank Polski szacuje, że do celu możemy wrócić już w marcu i to właśnie ma być argumentem za zawieszeniem wejścia w życie wakacji kredytowych na kolejne miesiące. Przedstawiciele rządu nie komentują na razie tych doniesień, jednak przypuszcza, że ta decyzja może mieć także związek z apelem bankowców, jaki trafił bezpośrednio do Donalda Tuska. Portal wyborcza.biz twierdzi, że prezes Związku Banków Polskich miał w piśmie zgodzić się na większe ustępstwa w kontekście Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, byle tylko nie przedłużać - szkodliwych dla wszystkich banków - wakacji kredytowych. Także według Konfederacji Lewiatan wakacje kredytowe to rozwiązanie „niepotrzebne i szkodliwe”.