Rzeki w Lubuskiem już dawno nie były tak wysokie. W wielu miejscach przekraczają stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe!

Ścieżka spacerowo-rowerowa na tyłach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim od kilku dni jest zamknięta. Zalana została wodą z Warty. Ustawiono zapory, rozwieszono taśmy ostrzegawcze oraz komunikaty, zakazujące wstępu. To ważne, bo przy tak wysokim stanie rzeki nie wiadomo, gdzie kończy się brzeg, a zaczyna rzeka. Co więcej, wzmocniono workami z piaskiem skarpę sąsiadującą ze ścieżką. - Nieciekawie to wygląda. Rzeka miastu nie zagraża, ale tak wysokiego stanu nie było już dawno. Przygodzę tu od ładnych kilku dni i widać gołym okiem, że wody przybywa - mówi Krzysztof Kajbucki, mieszkaniec Gorzowa, którego spotkaliśmy na brzegu Warty.