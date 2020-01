Rzeź w lubuskich lasach. Myśliwi zabiją ponad 2 tysiące dzików. Jest rozporządzenie wojewody

Próbki zabitych dzików zostaną przebadane pod kątem ASF. Te, u których wirus zostanie stwierdzony, trafią do utylizacji. Pozostałe zostaną „zagospodarowane” przez myśliwych.

Za rozprzestrzenianie wirusa odpowiedzialni są przede wszystkim ludzie. Praktycznie wszystkie hodowlane świnie są na stałe zamknięte w chlewniach i nie mają bezpośredniego kontaktu z dzikami. Wirusa może przenieść człowiek: na obuwiu, odzieży, oponach roweru, samochodu czy ciągnika i to nie tylko z lasu, ale też z łąki, pola czy nawet drogi. Konieczne jest więc rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Ostrzałem mają zająć się myśliwi. Za strzelanie do zwierząt dostaną pieniądze. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 marca 2019 r. powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego: - 650 zł brutto za zabite samice przelatki i dorosłe samice dzika - 300 zł brutto za pozostałe zabite dziki.

Na forach internetowych nie brakuje głosów rolników żądających skutecznej walki z ASF. Wielu z nich uważa, że jedyną metodą pozbycia się zagrożenia jest wybicie dzików. Szczególnie zaniepokojeni są właściciele trzody chlewnej z Wielkopolski. To region, w którym hoduje się najwięcej świń w Polsce.

Dziki to zwierzęta stadne. Masowe ich zabijanie powoduje, że ocalone niedobitki, pozbawione swojej watahy, żyją w niewyobrażalnym stresie. Ale kogo obchodzi, co czuje zwierzę, które najpierw ucieka przed nagonką, a potem nie może odnaleźć swojego stada i zostaje samo jak palec?

Wg wielu naukowców odstrzał dzików nie zatrzyma rozprzestrzeniania się ASF. Jak wskazuje WWF Polska w materiale opublikowanym na początku 2019 roku pt. „ 5 największych mitów związanych z ostatnim odstrzałem dzików ” zmasowane polowania na dziki mają skutek odwrotny do zamierzonego. Dzieje się ta za sprawą:

Dziki są sanitariuszami lasu

Dzik zasiedla głównie obszary o dużej lesistości, ponieważ w lasach znajduje pokarm oraz schronienie. Idealnym siedliskiem dla niego są lasy liściaste i mieszane. Pod osłoną nocy żeruje także na polach i łąkach.

Zwierzę to jest ważnym ogniwem w ekosystemie lasów i pól. W poszukiwaniu pokarmu zdziera wierzchnie warstwy gleby, spulchniając ją i mieszając ze ściółką. W takiej ziemi rośliny lepiej kiełkują. Dziki zjadają padlinę, gryzonie oraz larwy i poczwarki owadów, w tym wielu szkodników lasu, przez co przyczyniają się do utrzymania delikatnej równowagi między światem owadów a drzewostanem. Zjadają również chore ssaki i ptaki, ograniczając w ten sposób przenoszenie chorób. Młode dziki stanowią pokarm wielu drapieżników.

Wybicie dzików i zachwianie równowagi ekologicznej może spowodować np. umieranie lasów zaatakowanych przez szkodniki.