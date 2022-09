Rzym na weekend. Ile kosztuje 3-dniowa wycieczka do Rzymu jesienią 2022? Loty, noclegi, wyżywienie, atrakcje – praktyczny przewodnik cenowy

Rzym to idealny kierunek na krótki wypad we dwoje – jest tam pięknie, historycznie i romantycznie. Ale czy opłacalnie? Ile kosztuje wycieczka do Rzymu jesienią 2022? Czy można trafić na tanie bilety lotnicze? Ile kosztuje pizza w stolicy Włoch i wstęp do najważniejszych atrakcji? Które atrakcje dostępne są za darmo? Na te i więcej pyta odpowiadamy w naszym przewodniku cenowym: jak zorganizować wycieczkę do Rzymu i nie zbankrutować. Okazuje się, że cena wymarzonego wyjazdu może być bardzo atrakcyjna.

Ile kosztuje 3-dniowa wycieczka do Rzymu jesienią 2022?

Rzym to miasto jakby stworzone dla turystów. Jest pełne niezwykłych atrakcji starych i nowych; każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od starożytnych ruin z czasów Imperium Rzymskiego, przez słynne świątynie Watykanu, do nowoczesnej sztuki, parów rozrywki i aquaparków – w Rzymie nie można się nudzić. W dodatku miasto leży we Włoszech, gdzie pogoda przez większość roku jest bardzo przyjemna i słoneczna. Stworzyliśmy dla Was przewodnik cenowy na 3-dniową wycieczkę po Rzymie jesienią 2022. Przekonajcie się, ile może kosztować krótka, ale pełna wrażeń wycieczka do Rzymu na weekend lub urlop w październiku lub listopadzie. Wyliczona przez nas cena może Was zaskoczyć! Rzym - mapa W wyliczeniach bierzemy pod uwagę wypad na trzy dni i dwie noce dla dwóch dorosłych osób. Sprawdziliśmy m.in.

ceny lotów

koszty noclegów

koszty wyżywienia

ceny transportu miejskiego

ceny biletów wstępu do najważniejszych atrakcji.

Wskazaliśmy także, co można robić w Rzymie zupełnie za darmo. Zastanawiacie się, ile kosztuje pizza w Rzymie, jak zwiedzić Rzym w trzy dni, albo ile euro zabrać na wycieczkę po stolicy Włoch? Mamy dla Was odpowiedzi! Zapraszamy do przewodnika cenowego: 3-dniowa wycieczka do Rzymu na jesieni 2022. Przekonajcie się, że nie trzeba wydawać majątku, by zwiedzić Wieczne Miasto. Obostrzenia COVID-19 we Włoszech Obecnie na granicy Włoch nie obowiązują żadne obostrzenia COVID dla turystów. Zajrzyjcie do naszych przewodników, by przekonać się, jakie są aktualne obostrzenia COVID w Europie oraz na całym świecie.

All inclusive do Rzymu. Oferty last minute nie takie tanie

Niektóre polskie biura podróży oferują wycieczki z częściowym all inclusive do Rzymu na październik i listopad 2022. Objazdówka po Rzymie z biurem Rainbow kosztuje 2500 zł od osoby, portal wakacje.pl proponuje wycieczkę za ponad 3000 zł.

Okazuje się, że można zwiedzić Rzym dużo taniej, organizując wyjazd samodzielnie. W naszym przewodniku policzyliśmy, ile będzie kosztować 3-dniowa wycieczka do Rzymu dla dwóch dorosłych osób jesienią 2022 – koszty okazały się dużo niższe niż częściowe all inclusive z biurami podróży. Przekonajcie się sami. Zapraszamy do przewodnika cenowego.

Rzym: pogoda w październiku i listopadzie

Wczesna jesień to dobry czas na wycieczkę do Rzymu. Temperatury nie są już tak wysokie, jak latem, ale pogoda nadal dopisuje.

W październiku temperatury w Rzymie sięgają przeciętnie od 13 do 22 stopni Celsjusza, spodziewać się należy ok. 6 dni deszczowych. W listopadzie jest chłodniej i nieco bardziej wilgotno: temperatury sięgają od 9 do 16 stopni, a dni deszczowych może się trafić ok. 8. Na wycieczkę do Rzymu jesienią warto zabrać coś przeciwdeszczowego i lekki sweter na chłodniejsze dni, a zwłaszcza wieczory.

Widok na Rzym; po prawej Bazylika św. Piotra bloodua, 123RF.com

Tanie loty do Rzymu

Włochy, a zwłaszcza Rzym, to popularny kierunek długich i krótkich wycieczek wśród turystów z całej Europy. Tani przewoźnicy chętnie oferują okazyjne ceny biletów lotniczych do stolicy Włoch.

Ile kosztują bilety lotnicze do Rzymu dla dwóch dorosłych osób w obie stronny na 3-dniową wycieczkę jesienią 2022? Październik 2022: Wizz Air: Kraków - Rzym, Fiumicino: od 1276 zł

Wizz Air: Warszawa, Lotnisko Chopina – Rzym, Fiumicino: od 2376 zł

Ryanair: Wrocław - Rzym, Ciampino: od ok. 1300 zł

Ryanair: Poznań - Rzym, Ciampino: od ok. 1400 zł

Ryanair: Kraków - Rzym, Ciampino: od ok. 1600 zł

Ryanair: Warszawa Modlin - Rzym, Ciampino: od ok. 2000 zł Listopad 2022: Wizz Air: Kraków - Rzym, Fiumicino: od 816 zł

Wizz Air: Warszawa, Lotnisko Chopina – Rzym, Fiumicino: od 1050 zł

Ryanair: Poznań - Rzym, Ciampino: od ok. 850 zł

Ryanair: Kraków - Rzym, Ciampino: od ok. 850 zł

Ryanair: Wrocław - Rzym, Ciampino: od ok. 1200 zł

Ryanair: Warszawa Modlin - Rzym, Ciampino: od ok. 2352 zł

Tanie bilety lotnicze do Rzymu na listopad 2022 są tańsze niż na październik. Najtańsza oferta zarówno w październiku, jak i listopadzie, to wylot z Krakowa z Wizz Airem. Na co zwracać uwagę, kupując bilety lotnicze? By jeszcze bardziej obniżyć cenę biletów lotniczych, należy wybierać loty z środka tygodnia – są tańsze niż te weekendowe. Można także łączyć loty oferowane przez różnych przewoźników, np. w jedną stronę polecieć z Wizz Airem, a w drugą z Ryanairem. W ten sposób można czasem zyskać naprawdę korzystne ceny. Fiumicino, Ciampino. Ile kosztuje transfer z lotniska do Rzymu? Pamiętajcie, że transfer z lotniska do centrum miasta też kosztuje. Ceny połączeń w jedną stronę:

Fiumicino: pociąg do miasta ok. 16 euro za dwie osoby, autobus ok. 12 euro.

Ciampino: pociąg do miasta ok. 5,40 euro za dwie osoby, autobus ok. 12 euro. Forum Romanum sborisov, iStock / Getty Images Plus

Nocleg w Rzymie: ceny hosteli, hoteli i pokojów do wynajęcia

Teraz sprawdźmy, ile może kosztować nocleg w Rzymie. Zakładamy krótką, 3-dniową wycieczkę z dwiema nocami do przespania w Rzymie, dla dwóch dorosłych osób. Ile może kosztować nocleg w Wiecznym Mieście jesienią 2022?

Hotel 3-gwiazdkowy:

W październiku można w Rzymie zatrzymać się w 3-gwiazdkowym hotelu w okazyjnej cenie nawet między 600 a 900 zł za dwie noce dla dwóch osób w pokoju z prywatną łazienką. W listopadzie ceny spadają: 2 noce w dobrym hotelu mogą kosztować nawet tylko 300-500 zł, choć oferty są szybko wykupywane. Hostel:

Cena może być jeszcze niższa, jeśli zatrzymamy się w hostelu – nawet tylko ok. 300-500 zł za dwie noce w październiku 2022. W listopadzie ceny jeszcze spadają – można znaleźć oferty nawet za niecałe 200 zł. Prywatne mieszkanie (Airbnb):

Jeśli wolicie wynająć dla siebie prywatne mieszkanie w Rzymie przez Airbnb, ceny w październiku 2022 zaczynają się od ok. 1000 zł. Własny pokój można wynająć za ok. 850-900 zł. W listopadzie jest nieco taniej – mieszkanie można znaleźć za ok. 800 zł, a pokój już za ok. 600 zł.

Bazylika św. Piotra Photo by Anna Church on Unsplash

Ile kosztuje pizza w Rzymie? Ceny wyżywienia

Według porównywarki kosztów życia Numbeo, ceny w Rzymie są znacząco wyższe od tych w Warszawie. Mimo to w czasie 3-dniowej wycieczki po Rzymie warto szarpnąć się na jeden wystawny obiad dla dwóch osób w renomowanej restauracji. Pozostałe posiłki mogą być tańsze – chodzi o uzupełnienie sił do dalszego zwiedzania miasta.

Przykładowe ceny w Rzymie jesienią 2022: Posiłek w niedrogiej restauracji – ok. 15 euro

Posiłek fastfood: ok. 9 euro

Kolacja dla 2 osób w dobrej restauracji: ok. 70 euro

Porządna pizza z sokiem: ok. 15 euro

Cappuccino: 1,50 euro

Można założyć, że dwie osoby mogą wyżywić się w Rzymie przez trzy dni, z jedną wystawną kolacją, za ok. 170-200 euro, czyli ok. 720-950 zł.

Jak poruszać się po Rzymie?

Po Rzymie najlepiej poruszać się na piechotę. To najlepszy sposób dotarcia do większości wspaniałych zabytków miasta. W ostateczności można korzystać z komunikacji miejskiej, najlepiej z biletu całodziennego (zwróci się już po 4 przejazdach). Ceny biletów w Rzymie: Bilet na autobus: 1,5 euro

Bilet całodzienny na autobusy, tramwaje i metro: 6 euro.

Atrakcje Rzymu. Karty turystyczne obniżają ceny biletów

W czasie 3-dniowej wycieczki do Rzymu można zwiedzić wiele niezwykłych atrakcji Wiecznego Miasta. Możliwości jest tak dużo, że aż trudno wybrać, co najbardziej warto zobaczyć. Wiele zależy od tego, ile będziecie mieć czasu. Jeśli przylecicie rano i wylecicie wieczorem, można liczyć trzy pełne dni zwiedzania. Jeśli jednak wylądujecie w Rzymie i wystartujecie do Polski w środku pierwszego i trzeciego dnia, zostają tylko 2 dni na realne zwiedzanie.

W zależności od potrzeb, możecie wybrać jedną z dwóch kart turystycznych, oferujących zniżki i wejście bez kolejek do najważniejszych atrakcji Rzymu. Roma Pass na dwa dni : daje darmowy wstęp do jednej wybranej atrakcji (z wyjątkiem Bazyliki św. Piotr i Muzeów Watykańskich), a także nielimitowane przejazdy komunikacją miejską. Kosztuje w przeliczeniu ok. 170 zł.

: daje darmowy wstęp do jednej wybranej atrakcji (z wyjątkiem Bazyliki św. Piotr i Muzeów Watykańskich), a także nielimitowane przejazdy komunikacją miejską. Kosztuje w przeliczeniu ok. 170 zł. Roma Pass na trzy dni : daje darmowy wstęp do dwóch wybranych atrakcji i nielimitowane przejazdy komunikacją miejską. Kosztuje ok. 260 zł.

: daje darmowy wstęp do dwóch wybranych atrakcji i nielimitowane przejazdy komunikacją miejską. Kosztuje ok. 260 zł. Rome Tourist Card: to najlepsza karta dla turystów chcących zobaczyć jak najwięcej cudów Rzymu. Kosztuje aż 400 zł, ale daje darmowy wstęp do Koloseum, zabytków Forum Romanum, na Palatyn i do Panteonu, do Watykanu (Muzea, Kaplica Sykstyńska, Bazylika św. Piotra z przewodnikiem), zapewnia też wstęp do atrakcji bez kolejek, choć nie oferuje darmowych przejazdów komunikacją miejską. Muzea Watykańskie Photo by Andrea Contieri on Unsplash

Co zobaczyć w Rzymie? Bilety do najważniejszych atrakcji

Ile kosztują pojedyncze bilety do najważniejszych atrakcji Rzymu w przeliczeniu na złotówki?

Ceny biletów do słynnych atrakcji Rzymu zależą od konkretnej daty, dnia tygodnia i godziny. Można je kupić na miejscu lub wygodnie zamówić online, np. przez stronę tiqets.com. Oto przykładowe ceny na październik 2022 dla jednej osoby dorosłej: Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska bez kolejki: 125 zł

Bazylika św. Piotra z przewodnikiem: 128 zł (z wejściem na kopułę 185 zł).

Katakumby św. Kaliksta: 62 zł

Koloseum, Forum Romanum i Palatyn bez kolejki: 114 zł (z wejściem na arenę Koloseum 137 zł).

Panteon z audioprzewodnikiem: 40 zł (bez przewodnika wstęp jest darmowy)

Zamek św. Anioła: 83 zł

Galeria Borghese: 128 zł

Willa Borghese z ogrodem: 118 zł

Muzeum Kapitolińskie: 152 zł

Galeria Colonna: 98 zł

Zwiedzanie miasta autobusem hop-on hop-off: 128 zł

Rejs po Tybrze: 71 zł

Pałac papieski Castel Gandolfo: 40 zł

Wystawa „Geniusz Leonarda Da Vinci”: 42 zł

Aquapark Zoomarine: 76 zł

Wzgórze Kapitol Andrea Colarieti, iStock / Getty Images Plus

Rzym za darmo. Co można robić w Wiecznym mieście bez wydawania pieniędzy?

Pamiętajmy, że wycieczka do Rzymu nie musi cała przebiegać pod znakiem kupowania biletów wstępu do atrakcji. Wiele miejsc w Rzymie można zobaczyć za darmo, w ramach zwykłego spaceru – od malowniczych uliczek po słynne place z fontannami, Rzym jest pełen pięknych tras spacerowych.

Do najciekawszych zakątków, które można odwiedzić za darmo, należą np. Piazza Navona

Fontanna di Trevi

Campo de’ Fiori

Schody Hiszpańskie W pierwszą niedzielę miesiąca wstęp do wielu atrakcji Rzymu jest darmowy. Oto przykładowe miejsca z wolnym wstępem:

Koloseum

Forum Romanum

Palatyn

Zamek św. Anioła

Galeria Borghese

Muzeum Kapitolińskie W ostatnią niedzielę miesiąca darmowy wstęp obowiązuje w Muzeach Watykańskich.

Ile kosztuje 3-dniowa wycieczka do Rzymu? Podsumowanie cenowe

Z wszystkich powyższych zestawień cen możemy wyliczyć, ile kosztuje 3-dniowa wycieczka do Rzymu jesienią 2022 dla dwóch dorosłych osób. Jaki jest najbardziej opłacalny wariant wycieczki? Najbardziej opłaca się zaplanować wycieczkę w listopadzie 2022. Przelot będzie wtedy kosztował nawet tylko ok. 900 zł.

Transfer z lotniska w obie strony: 100 zł

Nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym: ok. 500 zł

Wyżywienie (z jedną wystawną kolacją i jedną rzymską pizzą): ok. 800 zł

Transport miejski: za darmo dzięki karcie turystycznej (zob. niżej)

Bilety wstępu do atrakcji: 520 zł (2x Roma Pass na trzy dni)

Razem: ok. 2820 zł za dwie osoby, czyli tylko 1410 zł za jedną osobę.

Ile euro zabrać na 3-dniową wycieczkę po Rzymie? Jeśli będziecie trzymać się założonego planu, wystarczy Wam niecałe 200 euro w gotówce. Wszystkie inne usługi i bilety możecie opłacić online. Koloseum Nicola Forenza, iStock / Getty Images Plus

