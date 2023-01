S3 koło Nowej Soli. MOP Lisiny Zachód. Rodzina Bułgarów od pięciu dni próbuje naprawić samochód. Mieszkają pod namiotem. Potrzebna pomoc

S3. MOP Lisiny Zachód

Nasz Czytelnik w środę rano jechał z Zielonej Góry do Głogowa. Zatrzymał się na chwilę na MOP Lisiny Zachód. Nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Jest styczeń, zaledwie kilka stopni powyżej zera, a ktoś rozbił namiot. Okazało się, że podróżnym zepsuł się samochód. Dogadali się z "Google tłumaczem". I okazało się, że grupa Bułgarów od pięciu dni mieszka w tym miejscu, a kierowca próbuje naprawić samochód. Najwyraźniej uszkodził się gwint śruby od napinacza.